Secondo cadavere ritrovato nell'Adda in poche ore_ al lavoro i Vigili del fuoco. A distanza di meno di 24 ore dal ritrovamento avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 29 ottobre 2024, nella giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre, il fiume Adda ha restituito un altro corpo, questa volta nella zona di Paderno d'Adda.

Un altro cadavere nell'Adda: al lavoro i Vigili del fuoco

L'allarme, per il primo ritrovamento, è scattato dalle prime ore della mattinata, lungo l'alzaia della centrale elettrica "Esterle". Massiccio il dispiegamento di forze e soccorsi: sono stati infatti presenti numerosi mezzi dei Vigili del fuoco e dei sommozzatori, provenienti persino dai distaccamenti di Milano, Vicenza, Bologna e Torino per coadiuvare le ricerche in corso da ieri. Sul posto anche ambulanze, Carabinieri della compagnia di Vimercate e gli agenti della Polizia di Cornate d'Adda.

Da quanto appreso l'intervento di recupero sarebbe complesso e richiederebbe il coordinamento di diverse squadre specializzate. Ancora non si hanno notizie sull'identità della persona rinvenuta.

Il secondo ritrovamento

Parallelamente al recupero del primo cadavere, i Vigili del fuoco hanno segnalato il ritrovamento di un secondo corpo individuato a Paderno d’Adda sempre lungo il fiume. Le operazioni di recupero del corpo, di cui non si conoscono ancora i dettagli, sono attualmente in corso da parte dei Vigili del fuoco.