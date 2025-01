Scoperta una discarica abusiva: denunciato un lecchese. A finire nei guai è stato G.I., nato nel 1963 e residente nella provincia di Lecco, denunciato a piede libero per deposito illecito di rifiuti e abuso edilizio. L’episodio è avvenuto a Seregno, dove la Polizia Locale ha sequestrato l’area interessata.

Scoperta una discarica abusiva: denunciato un lecchese

Le indagini, come riportano i colleghi di Primamonza.it sono partite grazie alle segnalazioni di alcuni residenti riguardo a un terreno situato nella zona dello Stadio, in un’area residenziale, utilizzato come deposito incontrollato di rifiuti. Il comando di Polizia Locale ha avviato un’attività di monitoraggio, anche attraverso foto satellitari, che hanno evidenziato un progressivo accumulo di rifiuti accompagnato dalla costruzione di strutture abusive, come prefabbricati e magazzini.

Dopo aver raccolto tutti i dati necessari, giovedì 16 gennaio 2025, gli agenti specializzati in polizia ambientale dell’Unità di Sicurezza Urbana, coordinati dal vicecomandante Alberto Dibiase, hanno effettuato un sopralluogo insieme ai rappresentanti della società proprietaria del terreno, con sede a Seregno.

Durante l’ispezione, sono stati accertati abusi edilizi, tra cui due container, due strutture adibite a magazzino, un manufatto in cemento utilizzato come forno con canna fumaria, costruiti su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e non destinata a tali usi. Inoltre, è stato riscontrato un deposito illecito di circa 150 metri cubi di rifiuti, sia pericolosi che non, comprendenti attrezzature edili in disuso (come una betoniera), scarti di laterizi e metallo, pneumatici usurati, vernici, plastica, componenti di riscaldamento, boiler, tubi metallici e altri materiali vari.

Al termine delle verifiche, gli agenti hanno sequestrato l’area, di circa 1.000 metri quadrati, e denunciato il legale rappresentante della società, G.I., all’autorità giudiziaria per i reati di deposito illecito di rifiuti e abuso edilizio.