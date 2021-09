Scontro auto moto sulla Provinciale nella prima mattinata di oggi, lunedì 20 settembre 2021 a Cernusco Lombardone. L'incidente, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, è avvenuto intorno alle 8 all'altezza dell'area di servizio lungo la 342 dir.

Scontro auto moto sulla provinciale

Saranno come detto le forze dell'ordine a stabilire come sia avvenuto lo scontro ma secondo una prima ricostruzione una Fiat 500 vecchio modello e una due ruote sono entrate in collisione. L'urto è avvenuto lateralmente e l'auto è rimasta visibilmente danneggiata dalla parte del guidatore.

Inizialmente la situazione è apparsa critica tanto che la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a Cernusco, in codice rosso, sia i volontari della Croce Bianca di Calusco sull'ambulanza che i medici del 118 sull'auto medica.

Fortunatamente quando i sanitari sono giunti sul posto hanno appurato che nessuno dei coinvolti nell'incidente ha riportato gravi ferite. Ad essere preso in cura è stato comunque un 24enne che è stato medicato sul posto e trasferito in ospedale, per accertamenti, in codice verde. Nell'urto il giovane ha infatti riportato una contusione al bacino.