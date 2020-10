Scontro auto-moto, ferito un giovane e Provinciale bloccata FOTO

Violento scontro auto-moto a Calco. A causa dell’incidente, la SP342dir è ora in tilt con lunghe code in strada. E’ successo nel pomeriggio di oggi, domenica 4 ottobre.

Scontro auto-moto: ferito un sedicenne

Come riporta primamerate.it, l sinistro è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi lungo la strada provinciale, nel territorio comunale di Calco, e ha visto coinvolte un’auto e una moto. Inizialmente si è temuto il peggio e per questa ragione i sanitari si sono portati sul posto in codice rosso con l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate. Giunti all’altezza dell’incidente, alla rotonda di largo Pomeo, le condizioni dei coinvolti si sono fortunatamente rivelate meno gravi del previsto: due persone hanno rifiutato di essere trasportate in ospedale per accertamenti, mentre un sedicenne è stato trasferito al Mandic di Merate in codice giallo.

Provinciale bloccato alla rotonda di largo Pomeo

L’intervento di soccorso ha completamente bloccato la strada provinciale. All’altezza della rotonda converge infatti il traffico proveniente dalle quattro principali direttrici del Meratese: lunghe code si sono registrate in tutte le direzioni, sia da Merate, che da Olgiate, che da Brivio e dal centro di Calco. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro, anche i Carabinieri.