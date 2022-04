Scontro auto moto: feriti due ragazzini di 16 e 17 anni

Sulla Sp 3

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 12 aprile 2022 a Verderio: in uno scontro auto moto, avvenuto sulla Strada provinciale 3 per Imbersago sono rimasti feriti i due ragazzini di 16 e 17 anni. Fortunatamente, dopo la paura iniziale, le condizioni dei giovanissimi, seppur serie, non sono apparse critiche.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 18.30 all'altezza dell'area di servizio Tamoil. L'auto, una utilitaria, e la due ruote con in sella una sedicenne e un ragazzo di un anno più grande, si sono scontrate con violenza e i due giovanissimi sono finiti a terra. Inizialmente, come detto, si è temuto il peggio. Immediata è scattata la richiesta di aiuto.

Sul posto si sono precipitati Carabinieri e Vigili del fuoco mentre la Centrale Operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a Verderio, con il codice rosso di massima gravità, gli uomini del 118 e i Volontari della Croce Bianca di Merate.

Non solo ma da Bergamo è decollata l'eliambulanza che è poi atterrata in un campo poco distante dal luogo del sinistro. Entrambi i ragazzini sono stati stabilizzati sul posto prima di essere trasportati in codice giallo in ospedale, uno in ambulanza e l'altro in elicottero, al Papa Giovanni di Bergamo.