Schianto nella notte, feriti incastrati nelle auto

Grave incidente nella tarda serata di ieri, domenica, a Olgiate Molgora. Quattro i feriti, tra cui una ragazzina di 14 anni.

Quattro feriti nel grave incidente

Lo schianto è avvenuto tra due auto nella tarda serata di ieri, domenica, in via Como a Olgiate Molgora. Enorme lo spiegamento di mezzi di soccorso giunto sul luogo dell'incidente poco prima della mezzanotte: tre ambulanze, l'automedica, l'elicottero e i Vigili del fuoco di Lecco e Merate.

I pompieri hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatore per liberare le quattro persone rimaste incastrate nelle lamiere dei mezzi: una ragazzina di 14 anni, un ragazzo di 21, una donna di 38 e un uomo di 43.

I mezzi di soccorso, vista la gravità dello schianto, sono giunti sul posto in codice rosso. I feriti sono stati trasferiti in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Le operazioni dei Vigili del fuoco sul luogo dell'incidente sono durate all'incirca tre ore.