Schianto in Brianza: il calciatore lecchese Yuri Di Gregorio in prognosi riservata.

Schianto in Brianza: il calciatore lecchese Yuri Di Gregorio in prognosi riservata

Il mondo del calcio a 5 vive ore d'ansia per le condizioni di Yuri Di Gregorio, noto nell'ambiente col soprannome di Pocho, originario di Calusco d'Adda coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza, lo scorso fine settimana.

Oggi Di Gregorio gioca nel Real Sesto ma in passato ha militato in diverse squadre del territorio, come i Saints Pagnano di Merate, l’Avis Malgrate, il Lecco, la squadra di Bresso e quella di Morbegno, dopo aver iniziato la sua carriera nel calcio a 11, prima a Cernusco e poi a Merate.

Ore d'ansia

Come scrive Primamonza.it, l'incidente stradale si è verificato alle 14 di domenica. Un'auto e il furgone guidato da Di Gregorio si sono scontrati e il mezzo pesante è finito contro una recinzione. Due i feriti, una 13enne e un appunto il calciatore, 33 anni d'età.

L'allarme è scattato in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza-urgenza. Sul posto sono stati inviati due ambulanze, due automediche e un elisoccorso che si è alzato in volo da Como.

La prognosi su Di Gregorio rimane riservata e il mondo del futsal si è stretto in una preghiera perché le sue condizioni possano migliorare.

In tanti, sia nel Meratese e nell’Isola Bergamasca, in queste ore sono con il fiato sospeso e sperano in un miglioramento delle condizioni di «Pocho», come il 33enne è da tutti conosciuto nel mondo del calcio.