Incidente

E' stato necessario chiudere temporaneamente la Provinciale e far viaggiare le auto a senso alternato per consentire le operazioni di soccorso di due giovani rimasti feriti in uno schianto auto moto avvenuto nella serata di oggi, venerdì 12 novembre 2021 a Montevecchia. Il sinistro, un violento tamponamento, si è verificato una manciata di minuti prima delle 19 a Montevecchia nella zona delle Quattro Strade.

Schianto auto moto: feriti due ragazzini

Secondo le testimonianze raccolte sul posto sembra che i due giovanissimi, un ragazzo di 18 anni e una 16enne, che erano in sella ad una moto da cross, stavano viaggiando da Montevecchia in direzione Cernusco quando hanno urtato una Polo che li precedeva e che viaggiava nella medesima corsia.

L'auto, ma la ricostruzione resta al vaglio degli agenti della Polizia Stradale che sono intervenuti sul posto, si era da poco immessa sulla provinciale da via Bassa del Poggio. Un incrocio, quello tra le due arterie, noto per la pericolosità e la scarsa visibilità e che è al centro dell'attenzione dell'Amministrazione comunale che sta cercando una soluzione per migliorare la situazione.

Dopo l'impatto i due ragazzi sono rovinati a terra riportando diversi traumi. Sul posto la centrale operativa dell'Agenzia regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze con a bordo i volontari della Croce Bianca di Merate e l'auto medica con gli uomini del 118.

Non solo ma a Montevecchia sono giunti anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona del sinistro. I feriti sono stati stabilizzati sul posto prima di essere trasferiti in condizioni serie, ma fortunatamente non critiche in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Pesanti le conseguenze alla viabilità con traffico fortemente rallentato e lunghe code in entrambe le direzioni.