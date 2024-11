Scarsa igiene: la Polizia di Lecco chiude un locale. Il provvedimento è scaturito a seguito dei controlli effettuati nei giorni scorsi in città dagli uomini della Questura cittadina con il supporto degli ispettori dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza.

In particolare le verifiche amministrative hanno riguardato quattro esercizi commerciali attivi nel settore della ristorazione e della vendita di prodotti alimentari.

Diverse le violazioni riscontrate che vanno dalla mancata esposizione della tabella alcolemica, a irregolarità in materia di sicurezza alimentare e di corretta etichettatura in relazione alla presenza di allergeni, nonché violazioni in materia di igiene.

E' stata inoltre adottata un’ordinanza di chiusura, fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie "nei confronti del gestore di un esercizio di ristorazione, per carenza delle previste condizioni di igiene, con obbligo per il titolare di ripristinare i requisiti disattesi" fanno sapere dalla Questura cittadina.

E’ di 5.400 euro l’importo complessivo delle sanzioni comminate ai titolari degli esercizi commerciali, perché non in regola con le norme di settore.