Saracinesche abbassate e teli bianchi o azzurri per ricordare il piccolo Gioele Petza, tragicamente scomparso dopo essere stato investito giovedì scorso in via degli Alpini a Merate.

Saracinesche abbassate e teli bianchi alle finestre per ricordare Gioele Petza

E’ questa l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Cernusco Lombardone, che fin dal primo momento ha mostrato grande vicinanza alla famiglia del piccolo Gioele, che frequentava la seconda elementare alla scuola primaria Rodari. “In relazione all’ultimo saluto che verrà dato dalla nostra comunità cernuschese al piccolo Gioele durante il funerale di domani, sabato 15 maggio 2021, alle ore 10, si invita la cittadinanza ad onorare il passaggio della salma dalla chiesetta di San Dionigi alla chiesa parrocchiale, abbassando le saracinesche di negozi ed esponendo un telo bianco o azzurro alle proprie finestre o recinzioni – ha scritto il sindaco Giovanna De Capitani, che ieri aveva voluto ricordare il bimbo con dei palloncini bianchi e azzurri fuori dal municipio e dal centro vaccinale Technoprobe – Tutto il nostro paese è sgomento per l’accaduto e questi semplici segnali di rispetto e di affetto potranno essere di conforto alla famiglia e ai compagni di classe. Non dobbiamo in questo momento cercare spiegazioni ma solo stare vicini ed uniti nel silenzio. Il sindaco, l’Amministrazione comunale e tutti i cittadini cernuschesi partecipano al lutto”. Un’iniziativa simile è stata realizzata anche a Merate dove ieri, giovedì, si è osservato un minuto di silenzio.