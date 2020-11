Sabato 7 novembre a Lecco niente tamponi al personale scolastico e studenti. Servizio a Merate

Sabato 7 novembre a Lecco non verranno eseguiti tamponi al personale scolastico e studenti. Lo ha reso noto la Asst di Lecco che però assicurerà il servizio a Merate.

Tamponi al personale scolastico e studenti

Domani, sabato 7 novembre 2020 “in via eccezionale per motivi organizzativi il servizio di tamponi dedicato al personale scolastico e agli non si svolgerà all’Ospedale Manzoni di Lecco, bensì presso la sede del Centro di Aggregazione Giovanile di Merate – vicolo Strecciolo, 1 dalle 8.30 alle 12.30″ spiegano dall’azienda sanitaria che per altro ricorda che è “possibile accedere solamente con la modulistica adeguata correttamente compilata e con la tessera sanitaria. Il referto sarà reso disponibile sul Fascicolo sanitario elettronico”. Clicca qui per le modalità di accesso al Fascicolo sanitario elettronico

