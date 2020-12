Rimpatriato dalla Germania un dipinto trafugato nel 1975

I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Monza hanno recuperato un dipinto trafugato nel 1975 da un’abitazione privata di Calco. Si trovava in Germania.

Il dipinto su un catalogo d’aste bavarese

L’indagine era stata avviata nella primavera del 2018 dai Carabinieri monzesi su segnalazione dei militari della Sezione Elaborazione Dati del Comando TPC, che gestisce la “Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il più grande database di opere d’arte rubate al mondo. I Carabinieri del Reparto specializzato dell’Arma avevano individuato il bene su un catalogo di una nota casa d’aste bavarese che lo offriva da una base di partenza di 8.000 euro.

L’attività investigativa, prontamente avviata dal Nucleo brianzolo, ha portato al deferimento da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna di due cittadini italiani e ha permesso di accertare che nel 2016 il dipinto fosse in un mercatino antiquariale veneto, per poi apparire in Germania due anni dopo.

Restituito al proprietario

Il rimpatrio dell’opera è avvenuto al termine dell’attività di cooperazione internazionale giudiziaria con la Procura di Monaco, attraverso lo strumento giuridico dell’ “Ordine Europeo di Indagine”, e con la polizia tedesca Bayerisches Landeskriminalamt. L’autorità giudiziaria emiliana ha così disposto la restituzione al legittimo proprietario, portata a compimento dai Carabinieri del TPC di Monza.