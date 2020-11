Ricerche all’Adda per una persona scomparsa

Ricerche all’Adda nella zona del ponte di Paderno per una persona scomparsa. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 novembre 2020.

Le ricerche sono scattate dopo che l’auto di una persona scomparsa è stata individuata nei pressi del ponte San Michele, tristemente noto per avere fatto da macabro teatro a decine di gesti estremi nel corso degli anni. Sul posto e anche lungo l’alzaia si sono concentrati numerosi mezzi dei Vigili del fuoco poco prima delle 16 e in cielo si è anche alzato l’elicottero. Le ricerche al momento sono ancora in corso.

Articolo in aggiornamento