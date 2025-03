Rapinano una donna: neo guai due giovani lecchesi. Abitano infatti in provincia di Lecco i responsabili della rapina avvenuta a Monza lo scorso 30 dicembre. Lunedì 3 marzo 2025, la Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un giovane di origini marocchine, nato nel 2003, e di uno di origini senegalesi, classe 2005, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati simili. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Monza dopo le indagini condotte dalla Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica.

Rapinano una donna: fermati due giovani lecchesi

Dalle ricostruzioni è emerso che i due, insieme ad altri quattro giovani (uno dei quali ancora non identificato), avevano messo a segno una rapina aggravata in pieno centro, durante le festività natalizie. Il gruppo era arrivato a Monza il 29 dicembre dalla provincia di Lecco, affittando un appartamento nella zona di San Fruttuoso per trascorrere il Capodanno in città.

Il pomeriggio del 30 dicembre, intorno alle 15:00, i sei hanno notato la vittima mentre passeggiava con due amiche all’angolo tra Largo XXV Aprile e via Cortelonga. Come riportano i colleghi di Primamonza.it dopo averla circondata e isolata, uno di loro l'ha spintonata e le ha strappato una collana d’oro dal collo, per poi allontanarsi rapidamente. Le amiche della vittima, però, sono riuscite a scattare alcune foto agli aggressori mentre cercavano di dileguarsi.

Il giorno seguente, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale ha individuato cinque giovani sospetti alla fermata di un autobus nella zona di San Fruttuoso. Fermati e identificati, le loro immagini sono state confrontate con le foto scattate dalle vittime e con le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, confermandone il coinvolgimento nella rapina. Uno di loro aveva con sé 150 euro in contanti, probabilmente ricavati dalla vendita della collana rubata.

All’alba di lunedì, gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato i due principali indagati presso le loro abitazioni in provincia di Lecco ed eseguito la misura cautelare del Gip, che prevede l’obbligo di dimora in un comune della zona e l’obbligo di firma.