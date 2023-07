Raid vandalico mcontro la sede della Cisl di Merate. L'amara scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, martedì 25 luglio 2023. I soliti ignoti, armati di bomboletta spray rossa, hanno danneggiato le vetrine della sede del sindacato nel centro "Le piazze" di Novate.

Raid vandalico contro la sede della Cisl: "Sindacati nazisti"

"Sindacati nazisti", "Traditori dei lavoratori" o ancora "Governo nazista": questi alcuni degli inquetanti slogan apparsi a Merate. I vandali hanno siglato il tutto con una W cerchiata: al momento non è ancora chiaro chi abbia compiuto questo gesto, sarà compito delle forze dell'ordine cercare di scovare i responsabili.

"Procediamo per le vie legali - ha sottolineato Annalisa Caron della segreteria CISL Monza Brianza Lecco - Per il resto terremo un profilo basso e non intendiamo rispondere alle provocazioni di queste persone. In questo modo faremmo solo ottenere a loro quello che vogliono, e cioè visibilità. Questa mattina i Carabinieri hanno fatto un sopralluogo e in settimana andremo a firmare la denuncia".

Ennesimo episodio

Quello di oggi putroppo non è un caso isolato. Nel giro di poco tempo infatti i vandali hanno agito al Liceo Agnesi, ai parchetti, e anche a cimitero di Merate.