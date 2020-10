Attimi concitati alla stazione di Olgiate Molgora per la presenza di un ragazzo sui binari. Non sono del tutto chiari i contorni di quanto accaduto nella serata di oggi, lunedì 5 ottobre 2020, all’interscambio ferroviario, dove un 31enne è stato fermato dai Carabinieri. In stazione sono intervenuti anche gli agenti Polizia Ferroviaria, dopo che era stata segnalata la presenza dell’uomo sui binari. La vicenda ha comportato anche un ritardo alla circolazione dei treni. Sul posto anche un’autoambulanza della Croce Bianca.

Ragazzo sui binari in stazione: intervento delle forze dell’ordine

Lo spiegamento di mezzi delle forze dell’ordine è avvenuto alle 20, sotto gli occhi di decine di pendolari. Il 31enne, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe portato sui binari del treno – non è chiaro se volontariamente o a causa di uno stato di alterazione – e quindi, per ragioni di sicurezza, la circolazione dei convogli è stata sospesa. Il 31enne è stato acciuffato dai Carabinieri, che supportati dalla Polizia hanno atteso sul posto l’arrivo di un’autoambulanza della Croce Bianca. In un primo momento erano stati allertati anche i Vigili del fuoco, ma il loro intervento non si è infine reso necessario.