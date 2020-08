Proseguono i lavori: nuove chiusure del Ponte di Paderno. L’Amministrazione Provinciale ha infatti emanato una ordinanza relativa alla chiusura totale al transito in orario notturno della strada provinciale 54 in corrispondenza del ponte San Michele sul fiume Adda tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda per lavori di Rete ferroviaria italiana.

Leggi l’ordinanza.

Le chiusure si rendono necessarie per consentire a Rfi di eseguire lavori di pulizia/lubrificazione degli appoggi della travata reticolare dell’impalcato, che verranno effettuati in solo orario notturno tra il 6 e 7 agosto e tra il 10 e l’11 agosto. Non solo ma verranno anche eseguite attività di carico e scarico delle attrezzature da ponteggio a servizio dell’arco, anche queste esclusivamente di notte ) il 6 e il 12 agosto.

Ecco quindi le chiusure nel dettaglio

CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO della SP54 dal pk 13+300 circa (ingresso al Ponte San Michele lato Provincia di Lecco) sino al pk 13+435 circa (fine competenza Provincia di Lecco e inizio SP 166 in Provincia di Bergamo) in comune di Paderno d’Adda :

– in orario notturno tra le 00:00 e le 04:30 del giorno 06 e il giorno 12 agosto 2020;

– in orario notturno tra le 22:00 e le 06:00 tra i giorni 06 e 07 e i giorni 10 e 11 agosto 2020