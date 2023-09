Dolore e costernazione: sono questi i sentimenti provati dalla comunità di Olgiate Molgora colpita profondamente dalla scomparsa di Piergiorgio Mozzanica, 68 anni, precipitato nel dirupo ieri, mercoledì 27 settembre 2023, nei pressi della cascata della Troggia nel territorio comunale di Introbio.

Precipitato nel dirupo: dolore per la morte di Mozzanica, pilastro di Aido e Cai

Mozzanica, volto noto e stimato in paese, è rimasto vittima del terribile incidente montano sotto gli occhi della moglie Giovanna Brivio, con la quale condivideva la passione per la montagna e per i viaggi. Membro del Cai di Calco, insieme alla consorte, era stato protagonista di tante avventure sulle vette di tutto il mondo, dal Tibet alla Patagonia.

Esperienze che, proprio con la moglie Giovanna aveva raccontato durante le serate organizzate dal Cai in tanti comuni del Meratese. Mozzanica era un pilastro della comunità, impegnato nel sociale: era stato anche presidente dell'Aido del gruppo Calco Olgiate.

Una scomparsa che ha toccato tutti profondamente. L'incidente che lo ha strappato dalla braccia dei suoi cari è avvenuto intorno alle 17 di ieri pomeriggio. Mozzanica e la moglie satavano facendo una escursione quando l'uomo è inciampato precipitando in una scarpata per una ottantina di metri. Subito è stato chiesto l'intervento dei sanitari e dei tecnici della Stazione Valsassina Valvarrone della Diciannovesima Delegazione Lariana del Soccorso Alpino.

A Introbio è giunta anche l'eliambulanza di Sondrio con a bordo l'equipe sanitaria. Lunghe e complesse le operazioni dei tecnici del Cnsas per recuperare l'uomo. Una volta raggiunto le sue condizioni sono apparse purtroppo critiche. I disperati tentativi di rianimarlo sono risultati purtroppo vani.