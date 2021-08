Precipita nel torrente, pensionata in gravissime condizioni

Precipita nel torrente, gravissima un'anziana. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 22 agosto 2021, in località Giacobina a Santa Maria Hoè.

Precipita nella scarpata, gravissima

Il fatto è accaduto poco prima delle 19. Stando alla ricostruzione dei fatti, una donna di 74 anni di età residente a Santa Maria Hoè si trovava in zona per una giornata trascorsa in compagnia di alcuni familiari. Per motivi non meglio precisati si è recata nei pressi della scarpata che si affaccia sul torrente ed è caduta nel vuoto per una decina di metri.

Il trasporto in elisoccorso

Gravissime le ferite riportate, in particolare a un piede, oltre a politraumi al torace e all'addome. Vista la difficoltà delle operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco del distaccamento di Merate e il nucleo Saf di Lecco hanno dato supporto al personale del 118 che ha trasferito la donna in ospedale in codice rosso in elisoccorso.