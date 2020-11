Precipita in un fosso: elisoccorso in volo per soccorrerla FOTO

Precipita in un fosso: elisoccorso in volo per soccorrerla . L’episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 novembre 2020, nella campagna di Paderno d’Adda nei pressi del Molino Colombo.

Precipita in un fosso: elisoccorso in volo per soccorrerla

Stando alla ricostruzione dei fatti, la donna, sarebbe caduta in un fosso alto circa 5-6 metri mentre stava passeggiando lungo un sentiero di campagna in via Edison, nella zona di campagna di Paderno nei pressi del Molino Colombo. Pare che a sentire le sue grida d’aiuto sia stato un passante, che ha quindi allertato i soccorsi. Sul posto sono giunte un’autoambulanza, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso partito da Bergamo. Le condizioni della donna, seppur serie, non sembrerebbero gravi. E’ stata stabilizzata prima di essere trasportata in codice giallo in ospedale.