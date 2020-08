Precipita in falesia: 24enne in condizioni serie. E’ stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale san Gerardo di Monza il 24enne che nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto 2020, è rimasto vittima di un brutto incidente a Imbersago, sulla parte rocciosa situata poco lontana dal Santuario della Madonna del Bosco. Il giovane, nella caduta di diversi metri ha riportato un trauma cranico, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30. Il giovane stava arrampicando sulla parete di arenaria quando, per causa al vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto, è caduto. Imponente il dispiegamento di mezzi e di uomini che sono scesi in campo per soccorrerlo tempestivamente. Oltre ai vigili del fuoco sono stati allertati gli uomini del Soccorso Alpino. Al piazzale della Madonna del Bosco sono arrivati a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità i volontari del Soccorso di Calolzio e gli uomini del 118. Non solo ma è stato fatto alzare in volo e dirottato a Imbersago anche l’elicottero di Como.

Dopo essere stato recuperato e stabilizzato, il giovane è stato trasferito sull’eliambulanza per essere trasportato nell’ospedale Brianzolo in codice giallo quindi come detto, in condizioni serie ma fortunatamente non critiche.