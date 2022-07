Precipita dalla finestra dopo aver dato in escandescenze: 25enne gravissimo. E' successo oggi, lunedì 11 luglio 2022 a Verderio. L'uomo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito in ospedale in codice rosso a bordo dell'eliambulanza.

Dà in escandescenze e precipita dalla finestra: 25enne in codice rosso

L'inquietante e tragico episodio, sul quale indagano i Carabinieri della Compagnia di Merate che si sono precipitati sul posto, è avvenuto una manciata di minuti dopo le 9 in via Per Cornate, nella zona che una volta ricadeva sotto il Comune di Verderio superiore.

Il raptus

Secondo le testimonianze raccolte sul posto il 25enne, che condivide da poco l'abitazione situata all'interno di una vecchia cascina con la compagna, in preda ad un violento raptus avrebbe dapprima iniziato a urlare a dimenarsi all'interno dell'appartamento.

Mobilio gettato dalla finestra

Non solo ma si sarebbe accanito sull'arredamento, mettendo a soqquadro la casa e tentando addirittura di gettare dalla finestra un grosso mobile. Poi è precipitato dalla finestra e saranno le forze dell'ordine a tentare di capire se si sia trattato di un incidente dettato dal suo stato confusionale o di un terribile gesto volontario.

I soccorsi

Quel che è certo è che dopo la caduta si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato l'ambulanza con a bordo i volontari di Vimercate e l'auto medica con gli uomini del 118.

Considerata la gravità della situazione è stato fatto alzare in volo da Bergamo, e poi dirottato a Verderio, anche l'elisoccorso. Il velivolo è atterrato in uno dei campi nei pressi della cascina e ha sbarcato l'equipe sanitaria.

Trasportato in ospedale in elicottero in codice rosso

I medici, già mobilitati con il codice rosso di massima gravità, si sono prodigati per stabilizzare il 25enne, prima di trasferirlo in ospedale bordo dell'elicottero. Sul posto, come detto sono intervenuti anche i militari e, in un secondo momento, i Vigili del fuoco.