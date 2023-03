Precipita dal balcone: senza scampo una donna. L'assurda tragedia si è consumata nella prima mattinata di oggi, martedì 28 marzo 2023 a Robbiate, in via Germi.

L'allarme è scattato intorno alle 8.30 di questa mattina: la donna era riversa sul marciapiede. Sul posto si sono precipitati sanitari, Vigili del fuoco e forze dell'ordine. A Robbiate è stato anche dirottato l'elisoccorso.

Nonostante lo spiegamento di forze e la tempestività dei soccorsi per la donna, presumibilmente precipitata dal balcone di casa, non c'era più nulla da fare e ai medici non è rimasto che constatare il decesso.

Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine