Precipita da una scala in azienda, è grave FOTO e VIDEO

Precipita da una scala in azienda, è grave. L’infortunio sul lavoro è accaduto poco dopo le 14.30 all’azienda Dibir con sede in via Milano a Osnago.

E’ precipitato da una scala

Sono attimi di grande apprensione quelli che si sono vissuti nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre, in via Milano a Osnago, dove un lavoratore di 53 anni è precipitato da una scala da un’altezza considerevole. L’infortunio è accaduto all’azienda Dibir. La dinamica dell’incidente non è chiara, così come non è chiaro se la vittima dell’infortunio sia un dipendente o un artigiano di un’azienda esterna.

Trasportato in ospedale

Le sue condizioni sono sembrate in un primo momento molto gravi: sul posto ambulanza, automedica e Carabinieri. E’ stato allertato anche l’elisoccorso per velocizzare il trasporto in ospedale. Il ferito è stato trasferito in codice giallo, dunque con lesioni serie ma potrebbe non correre pericolo di vita.