Precipita da una scala all'auditorium: 58enne in condizioni serie

Precipita da una scala all'auditorium, il salone polivalente situato sotto la chiesa di Novate, a Merate e si ferisce in maniera seria. Vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 settembre 2021 in via Cerri, è un operaio di 58 anni.

Precipita da una scala all'auditorium

L'uomo era impegnato in alcuni interventi di manutenzione della struttura e in particolare stava togliendo dei cavi dall’impianto elettrico posizionato sul palco quando è caduto battendo con estrema violenza la schiena.

Subito, poco prima delle 11 di questa mattina, è stato chiesto l'intervento dei sanitari. Inizialmente la centrale operativa del 118 a dirottato a Merate, in codice rosso, sia l'ambulanza della Croce Bianca di Calusco che l'auto medica. Non solo ma a distanza di pochi minuti dal primo allertamento, nel tentativo di velocizzare le operazioni di soccorso, è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero decollato da Como che è atterrato al campo di calcio dell'oratorio.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Merate e sono stati allertati i tecnici dell'ispettorato del lavoro di Ats Brianza. Spetterà a loro il compito di ricostruire la dinamica dell'infortunio lavorativo.

In auditorium, per sincerarsi delle condizioni del 58enne è arrivato anche don Eugenio Folcio. I sanitari si sono prodigati per stabilizzare il 58enne prima di trasportarlo in ospedale in codice giallo. Le sua condizioni quindi, come detto, sono serie, ma fortunatamente l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

LEGGI ANCHE Tragedia in gita: meratese cade dalle scale in piazza e muore sul colpo