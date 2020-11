Ponte di Paderno chiuso per cinque notti. La Provincia di Lecco infatti ha disposto la chiusura totale al transito in orario notturno della strada provinciale 54 in corrispondenza del ponte San Michele sul fiume Adda tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda per lavori di Rete ferroviaria italiana.

La chiusura si rende necessaria per consentire le attività di carico e scarico di attrezzature da ponteggio a servizio dell’arco sul viadotto nell’ambito dei lavori di riqualificazione del San Michele.

In particolare lo stop sarà in vigore, dalle 22 alle 6, nelle notti di mercoledì 11, sabato 14, mercoledì 18, sabato 21 e mercoledì 25 novembre.