Ponte di Brivio “osservato speciale”: monitoraggi in corso oggi, lunedì 20 luglio 2020, sulla struttura che supera l’Adda collegando la sponda lecchese a quella bergamasca tra Brivio e Cisano.

Nell’ambito del progetto voluto da regione Lombardia per il controllo delle infrastrutture viarie, oggi i tecnici del Politecnico di Milano sono a sul ponte di Brivio per installare il nuovo sistema di monitoraggio dinamico. A inizio anno infatti il ponte era stato selezionato come caso di studio, e pertanto erano state disposte una serie di interventi sull’opera con indagini preliminari da parte di personale tecnico ed accademico dell’Ateneo.

Il primo intervento si era svolto a febbraio e dopo le prime verifiche le amministrazioni provinciali di Lecco e Bergamo avevano deciso di ridurre a 40 tonnellate il limite di peso per consentire il passaggio dei messi pesanti sul ponte.

Oggi il personale del Poli è tornato sul posto per nuove misurazioni. A coordinare l’intero progetto e il professor Carmelo Gentile, che nell’ottobre del 2017 firmò uno studio commissionato da Autostrade al Politecnico di Milano che evidenziava delle anomalie sul ponte Morandi di Genova.