La Polizia Provinciale di Lecco, impegnata quotidianamente nel controllo della sicurezza urbana e stradale, opera su un territorio particolarmente variegato, che include specchi lacustri, montagne, pianure e zone più o meno urbanizzate. Questa vasta e diversificata area richiede un impegno costante e strumenti all’avanguardia per garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione degli operatori.

Body cam per la Polizia Provinciale di Lecco

Con il passare del tempo, cresce la necessità di dotare il personale di equipaggiamenti tecnologici sempre più moderni e funzionali, che consentano di svolgere le operazioni con maggiore efficienza e in totale sicurezza. In particolare, la Polizia Provinciale ha individuato la necessità di acquistare cinque apparati radio veicolari, otto apparati radio portatili e cinque body cam.

Per far fronte a questa esigenza, anche quest’anno la Provincia di Lecco parteciperà al “Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale” promosso da Regione Lombardia. Un’opportunità che permetterà di incrementare le risorse tecnologiche a disposizione degli agenti, per rendere ancora più sicuri e efficienti i servizi offerti alla comunità lecchese.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto complessivo di miglioramento delle infrastrutture e della sicurezza nel territorio, un passo importante per garantire il benessere e la tranquillità dei cittadini.