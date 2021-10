Paura per un ragazzino in monopattino travolto da un'auto

Alla rotonda della Stazione

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 7.30 a Cernusco Lombardone

Soccorsi mobilitati a sirene spiegate nella prima mattinata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021 per un ragazzino in monopattino travolto da un'auto. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 7.30 a Cernusco Lombardone e il giovanissimo, un 17enne, ha riportato ferite serie, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Saranno le forze dell'ordine a ricostruire cosa sia esattamente successo, ma secondo le prime testimonianze raccolte sul posto sembra che il ragazzino, a bordo del suo monopattino, sia stato violentemente colpito da una Opel Meriva in via Vittorio Emanuele, all'altezza della rotatoria che conduce verso la stazione ferroviaria di Cernusco. L'auto, che proveniva da Montevecchia, ha urtato il 17enne che aveva invece già impegnato la rotonda. Il ragazzino è finito a terra battendo violentemente il capo, ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza.

Grande la preoccupazione per le sue condizioni tanto che la centrale operativa di Areu ha dirottato sul posto, con il codice rosso di massima gravità, gli uomini del 118 sull'auto medica e i volontari della Croce Bianca di Merate. Il giovane è stato preso in cura sul posto e stabilizzato prima di essere trasportato. Le sue condizioni, come detto, sono serie.