Attimi di forte apprensione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 settembre 2020 per un pensionato caduto da una scala in discarica. E’ successo a Castello Brianza, all’interno dell’area della piattaforma ecologica in via Adamello.

Paura per un pensionato caduto da una scala in discarica

L’uomo, un 71enne residente in paese, stava smaltendo alcuni rifiuti e, presumibilmente per raggiungere un cassone, è salito su una scala di metallo dalla quale è però caduto picchiando la testa. I primi a soccorrerlo sino stati due volontari dell’isola ecologica che hanno immediatamente fatto scattare la richiesta di aiuto e hanno allertato anche il vicesindaco che è giunto sul posto.

Inizialmente si è temuto il peggio tanto che la centrale operativa ha dirottato sul posto, intorno alle 17.20 l’auto medica con gli uomini del 118 e l’ambulanza con l’equipaggio della Croce Verde di Bosisio Parini. A Castello sono giunti anche i Crabinieri della Compagnia di Merate.

L’uomo è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasportato in ospedale in codice giallo, quindi in condizioni serie, ma fortunatamente noon critiche, in ospedale