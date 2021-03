Paura lungo la Provinciale: camion esce di strada e si schianta contro una casa

Paura a Calco: camion esce di strada e si schianta contro una casa. L’incidente, che ha provocato disagi alle circolazione lungo la provinciale 342, la principale arteria di collegamento tra il Meratese e Lecco, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 marzo 2021 una manciata di minuti prima delle 16, a poca distanza dalla rotonda di Largo Pomeo.

Paura a Calco: camion esce di strada e si schianta contro una casa

Ancora da chiarire con esattezza le cause del sinistro anche se secondo alcuni testimoni sembra che a causare l’uscita di strada dell’autoarticolato sia stata la foratura di una delle gomme. L’autista, un uomo di 45 anni, a quel punto avrebbe tentato di agire ma lo sterzo era bloccato. Quindi ha perso il controllo del grosso mezzo che viaggiava da Merate in direzione Lecco.

Il camion ha concluso la sua corsa contro il muro della palazzina che ospita anche il Big Bar. Subito gli automobilisti in transito hanno chiesto aiuto mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco con una autopompa e una autogru da Lecco e una seconda autopompa dal distaccamento di Merate.

Nel frattempo, temendo il peggio, l’Agenzia Regionale di Emergenza e urgenza ha dirottato sul posto, con il codice rosso di massima gravità i volontari della Croce Bianca di Merate sull’ambulanza e il personale del 118. Fortunatamente dopo le prime tempestive cure prestate sul posto il quadro clinico dell’autista del camion è apparso decisamente meno critico. L’uomo è stato medicato per poi essere trasferito in codice verde in ospedale per accertamenti.