Parroco muore per un malore improvviso

La parrocchia di Verderio è scossa per la morte del suo parroco don Stefano Landonio. Il sacerdote, 72 anni, è stato stroncato da un malore improvviso nelle scorse ore.

Parroco stroncato da malore

Don Stefano, nato il 16 luglio 1948 a Olgiate Olona, in provincia di Varese, era a Verderio Inferiore da 21 anni, ovvero dal 1999, data in cui è stato nominato parroco. Sacerdote molto amato, ha lasciato una traccia profonda nella sua comunità e dato il via a diverse iniziative e opere. Nelle scorse ore è stato colpito da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo.