Palpeggiata da un novantenne fuori dalla stazione. L'uomo aveva già molestato delle ragazzine

Palpeggiata da un novantenne fuori dalla stazione. Vittima dell'aggressione, avvenuta all'esterno dello scalo ferroviario di Olgiate Molgora, una 70enne residente nel Lecchese che si trovava in zona per alcune commissioni.

L'inquietante episodio è avvenuto l'altra settimana in pieno giorno. L’uomo, quasi 90 anni, si sarebbe avvicinato alla sua vittima e avrebbe iniziato a palpeggiarla, approfittando del fatto che nel primo pomeriggio poca gente frequenta la zona della stazione e i negozi sono ancora chiusi.

Quest’ultima, comprensibilmente intimorita, si sarebbe allontanata in tutta fretta per raggiungere la propria auto, parcheggiata poco distante. Il molestatore non si sarebbe però dato per vinto e l’avrebbe seguita fino alla vettura, tentando nuovamente di palpeggiarla e persino di baciarla sulle labbra, senza però riuscirvi. La vittima sarebbe infatti riuscita a trovare rifugio nella sua auto e ad allontanarsi.

L'uomo aveva già molestato delle ragazzine

All’episodio, che si sarebbe consumato in pochissimi istanti, non avrebbe purtroppo assistito nessuno, ma il fatto ha già creato non poco allarme considerando che l’anziano non sarebbe nuovo a tentativi di molestie. Il pensionato è infatti già noto per aver infastidito qualche anno fa delle ragazzine, alle quali aveva mostrato le parti intime abbassandosi i pantaloni in mezzo alla strade e anche in altre occasioni avrebbe infastidito delle passanti, sempre nella zona delle stazione, con apprezzamenti fuori luogo e arrivando persino a toccarsi in pubblico.

Tutti gli episodi avvenuti fino ad oggi non sarebbero però sfociati in una denuncia, tranne quest’ultimo: la donna molestata nei giorni scorsi avrebbe infatti segnalato l’episodio sia alla Polizia locale di Olgiate che ai Carabinieri di Brivio, nella speranza che questo serva a far cessare le molestie da parte dell’anziano maniaco.