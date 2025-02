Operazione antidroga a Lecco: arresti e sequestri in tutta Italia

Operazione antidroga a Lecco: arresti e sequestri nella lotta contro il crimine organizzato Nella mattinata di oggi, martedì 25 febbraio 2025, infatti la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito una vasta operazione, che ha portato all'arresto di 12 persone con ordinanze di custodia cautelare e 17 decreti di fermo.

Sono stati inoltre effettuati decine di decreti di perquisizione a carico di numerosi soggetti, che operano principalmente in Lombardia, Sicilia e Calabria. Gli indagati sono accusati di una serie di crimini, tra cui traffico di sostanze stupefacenti, usura, ricettazione, favoreggiamento personale, falsità ideologica, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali.

L'operazione si inserisce in un'ampia indagine che ha preso avvio tra il 2021 e il 2023, svelando l'esistenza di quattro gruppi criminali coinvolti nel narcotraffico internazionale. Un'analisi approfondita delle dinamiche ha rivelato le modalità operative di questi sodalizi, attivi non solo nel traffico di droga, ma anche in attività economiche illecite, come il riciclaggio dei proventi.

La prima indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Lecco e Como, ha portato alla scoperta di due organizzazioni criminali, attive principalmente nel territorio della Lombardia. Questi gruppi si occupavano principalmente dell'importazione e distribuzione di enormi quantità di stupefacenti, con un volume di traffico stimato in circa una tonnellata di droga al mese. La droga, proveniente principalmente dalla Spagna, veniva destinata non solo al mercato lombardo, ma anche a quello della Sicilia e della Calabria.

In parallelo, un'indagine indipendente della Squadra Mobile di Como ha portato alla luce un altro gruppo dedito al traffico e allo spaccio di marijuana e hashish nella provincia lariana. Gli investigatori hanno confermato che gli spacciatori italiani acquistavano la droga da un'organizzazione con base a Milano, per poi distribuirla nelle zone circostanti.

La seconda indagine è stata avviata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano a seguito di un arresto avvenuto in Perù nell'ottobre 2021. Un cittadino peruviano, sorpreso con oltre 2 kg di cocaina diretta verso Milano, ha portato gli investigatori a scoprire una rete internazionale di traffico di cocaina, gestita da un capo dell'associazione mafiosa dei Mancuso di Limbadi, con collegamenti anche in reati finanziari. Questi includono il riciclaggio, l'autoriciclaggio e l'emissione di fatture false, con ramificazioni anche nelle province di Milano, Monza e Vibo Valentia.

Le due operazioni investigative hanno portato a significativi risultati, tra cui il sequestro di circa una tonnellata di hashish, oltre 200 kg di marijuana, 10 kg di cocaina ed eroina, e due pistole con relativo munizionamento. Inoltre, sono stati eseguiti 13 arresti in flagranza di reato. Durante le indagini, è stato anche scoperto l'uso di piattaforme criptate per facilitare le comunicazioni tra gli affiliati e i contatti con fornitori e clienti.

L'operazione, che è ancora in corso, coinvolge centinaia di agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e del Nucleo Cinofili di Casatenovo con il supporto di diversi reparti, tra cui le Squadre Mobili e i Nuclei Investigativi di diverse province italiane. A questi si aggiungono il supporto delle unità cinofile antidroga e dei gruppi specializzati nelle indagini su crimini finanziari. La vasta portata di questa operazione dimostra l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il crimine organizzato e il traffico di droga, con particolare attenzione anche al riciclaggio e ad altre attività illecite collegate.