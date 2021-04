Onda: bollini rosa agli ospedali di Lecco e Merate per la salute delle donne

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna – 22 aprile 2021- Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

Onda: bollini rosa agli ospedali di Merate e Lecco per la salute delle donne

Gli Ospedali di Lecco e Merate, premiati con i Bollini Rosa, aderiscono all’iniziativa organizzata da Onda offrendo gratuitamente diversi servizi fra cui consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia e violenza sulla donna.

Le iniziative promosse e tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dall’ASST di Lecco saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it.

Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.

Francesca Merzagora , Presidente di Fondazione Onda

“Si rinnova per la sesta volta l’iniziativa dedicata alla salute delle donne negli ospedali italiani, ancora più preziosa in questo momento di emergenza sanitaria che in verità si prolunga da un anno – commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda – La prevenzione resta un tema centrale: eppure secondo il terzo Rapporto di Salutequità è in aumento la rinuncia alle cure dei pazienti non-covid-19. E sono soprattutto le donne a rinunciare alle cure, in tal modo evidenziando quanto questa pandemia le abbia colpite sul piano fisico, psichico, professionale e sociale. Le malattie oncologiche, croniche, i servizi dedicati alla gravidanza, sono alcuni esempi di patologie ‘dimenticate’: ci auguriamo che questa settimana alla quale hanno aderito circa 180 Ospedali con i Bollini Rosa possa offrire la possibilità a tante pazienti di tornare ad occuparsi della loro salute”.

Paolo Favini , Direttore Generale dell’ASST di Lecco

“Da anni ormai, l’ASST di Lecco partecipa alle iniziative messe in campo da Onda focalizzando l’attenzione su diversi aspetti della salute femminile – dichiara Paolo Favini, Direttore Generale dell’ASST di Lecco – In questa particolare emergenza sanitaria i nostri operatori, con una serie di eventi in streaming, intendono sensibilizzare le donne relativamente all’importanza del prendersi cura della propria salute. È sempre bene ricordare che la diagnosi precoce rimane la più importante arma per battere sul tempo molte patologie”.

Il calendario degli appuntamenti

Consulenze telefoniche – prenotazione obbligatoria

19 aprile

Il consultorio, questo sconosciuto: quali aspetti della prevenzione femminile si possono affrontare negli ambulatori ginecologici dei Consultori del Territorio Lecchese? Quali fasce di età si possono rivolgere ai nostri consultori? Con che modalità è possibile accedervi? Domande libere per conoscere meglio una realtà preziosa per tutte le donne

Orario mattina: 10:00 – 12:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 3667759210

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

La salute ed il benessere della donna dalla pubertà alla menopausa: l’Ostetrica risponde

Orario pomeriggio: 14:00 – 16:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 3336163180

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

Gli sportelli antiviolenza nei Consultori Familiari: uno spazio di ascolto per le donne

Orario mattina: 10:00 – 11:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 3336163198

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

20 aprile

Le normative a sostegno della maternità (congedi, riposi, permessi) e della conciliazione famiglia – lavoro

Orario mattina: 10:00 – 12:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 3336163180

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

La gravidanza, una scelta consapevole: dalla contraccezione al counseling preconcezionale

Orario mattina: 10:00 – 12:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 3336163198

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

L’interruzione volontaria di gravidanza: informazioni sul servizio offerto dai consultori familiari

Orario mattina: 10:00 – 12:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 3667759210

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

La donna e i suoi ruoli nelle varie fasi della vita. La psicologa risponde

Orario pomeriggio: 14:30 – 16:30

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 3336163180

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

La donna adolescente e il disagio ai tempi del Coronavirus

Orario pomeriggio: 14:00 – 15:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 039 9231207

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

Le normative a sostegno della maternità (congedi, riposi, permessi) e della conciliazione famiglia – lavoro

Orario pomeriggio: 14:00 – 15:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 039 9231275

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

Sostenere ed aiutare le donne con sclerosi multipla nel loro percorso genitoriale

Orario pomeriggio: 14:00 – 16:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0341489275

Per prenotazioni: l.olivadoti@asst-lecco.it

21 aprile

Le normative a sostegno della maternità (congedi, riposi, permessi) e della conciliazione famiglia – lavoro

Orario pomeriggio: 14:00 – 16:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 3667759210

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

L’alimentazione della mamma durante l’allattamento: consigli, stereotipi e buone pratiche

Orario mattina: 10:00 – 12:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 3667759210

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

La salute ed il benessere della donna dalla pubertà alla menopausa: l’Ostetrica risponde

Orario mattina: 09:00 – 11:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 039 9231209

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

Cefalea/Emicrania al femminile

Orario pomeriggio: 14:00 – 16:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 3188687515

Per prenotazioni: p.borelli@asst-lecco.it

Sclerosi Multipla e donna

Orario pomeriggio: 14:30 – 17:30

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 039 5916581 – 039 5916094

Prenotazione obbligatoria: No

22 aprile

Cefalea al femminile e trattamento dell’emicrania con anticorpi monoclonali

Orario mattina: 09:30 – 13:30

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 039 5916335

Per prenotazioni: m.vaccaro@asst-lecco.it

23 aprile

Disfunzioni sessuali in menopausa

Orario pomeriggio: 14:00 – 16:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0341489275

Per prenotazioni: l.olivadoti@asst-lecco.it

Eventi online – incontri virtuali aperti alla popolazione

22 aprile

Menopausa e alimentazione. Siamo quello che mangiamo. I consigli dell’Ostetrica

Orario mattina: 09:00 – 11:00

Link per il collegamento: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWM2ZTYzMWMtNjNiMC00NjM0LWExMDAtYWI3ZTM4NjQ1MDVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225881d251-0919-4992-8544-615ce105b931%22%2c%22Oid%22%3a%221268fe2e-c1b2-4429-97d6-88ed66058bf7%22%7d

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

Il ritorno a casa dopo il parto: le cure al neonato e il sostegno all’allattamento. I consigli dell’Ostetrica

Orario pomeriggio: 14:00 – 16:00

Link per il collegamento: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmU2OTY1MWEtNDJiZi00YmQzLWJkNjAtMWMwMTYwYjIzYmEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225881d251-0919-4992-8544-615ce105b931%22%2c%22Oid%22%3a%22636fb771-6cce-46b3-ac48-20e907999339%22%7d

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

La finestra sul passato: come il pianto del figlio rivela gli scenari emotivi della madre

Orario mattina: 09:30 – 11:00

Link per il collegamento: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjAxMDM4NDQtODFhOS00YzlmLWJjYWQtMDhmNTBiYTk3NGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225881d251-0919-4992-8544-615ce105b931%22%2c%22Oid%22%3a%22240adc66-beab-4dc8-b0d8-9abea479e68f%22%7d

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

23 aprile

Pianto, coliche, sonno e alimentazione del neonato nel primo anno di vita: uno spazio di confronto per i genitori

Orario pomeriggio: 14:30 – 16:00

Link per il collegamento: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc1NDIzNmUtOWRiYS00NzJlLTlkYzEtODMxZDdlMWQ3MmYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225881d251-0919-4992-8544-615ce105b931%22%2c%22Oid%22%3a%22e571ca4e-a95c-40f9-9f69-962accf32db5%22%7d

Per prenotazioni: consultori@asst-lecco.it

24 aprile