Potrebbe essere pronunciata domani, mercoledì 19 marzo 2025, la sentenza per l'omicidio avvenuto a Esino Lario, costato la vita a Pierluigi Beghetto, 53 anni, assessore e apprezzato apicoltore. L'omicidio, che ha sconvolto non solo la piccola comunità lariana, è avvenuto poco più di un anno fa, il 21 aprile 2024.

Omicidio di Esino: attesa per la sentenza per la morte di Pierluigi Beghetto

L’imputato, Luciano Biffi, 70 anni, ha confessato il delitto, scaturito da una lite per questioni di vicinato. Secondo la ricostruzione, il diverbio sarebbe nato da un semplice sacco di pellet lasciato davanti alla porta sbagliata, degenerando in tragedia. Il fatto è avvenuto in via Stoppani; sul posto erano intervenuti i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco, il sostituto procuratore di turno della Procura di Lecco e il personale del Nucleo Investigativo per i primi rilievi.

Biffi era stato fermato sul posto; era stato lui stesso, subito dopo l’omicidio avvenuto intorno alle 9 del mattino, ad allertare le forze dell’ordine, mettendo in moto la macchina dei soccorsi, risultati purtroppo vani per Beghetto. L’uomo aveva fornito la propria versione dei fatti, assumendosi la responsabilità dell'omicidio.

La prima udienza del processo per l’omicidio di Pierluigi Beghetto, spostato e padre di due figli si è tenuta il 29 gennaio 2025 presso la Corte d’Assise di Como. Durante l’udienza, la difesa ha accettato l’acquisizione degli atti d’indagine, rinunciando a un’istruttoria più approfondita e accelerando così i tempi del processo. La moglie della vittima è stata ascoltata in aula, mentre Biffi, attualmente detenuto nel carcere di Monza, ha scelto di non presenziare.

La prossima udienza è fissata per domani, 19 marzo 2025, data in cui potrebbero essere pronunciate le conclusioni del processo e, presumibilmente, la sentenza. Biffi è accusato di omicidio con l’aggravante dei futili motivi, circostanza che potrebbe costargli l’ergastolo. La difesa ha tentato di contestare questa aggravante, ma finora senza successo.

Pierluigi Beghetto, come detto, era assessore in Comune a Esino Lario. Originario di Usmate Velate, era una figura benvoluta nella comunità locale.