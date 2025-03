Si terrà il 28 marzo a Mandello del Lario un evento dedicato alla memoria di Zaira Spreafico, scomparsa nel 2004, figura di spicco nel mondo dell'assistenza e della tutela dei diritti delle persone con disabilità. Già Responsabile Generale dell’Istituto Secolare Piccole Apostole della Carità e carismatica presidente dell’Associazione La Nostra Famiglia, è stata una delle prime donne in Italia a lottare affinché i bambini affetti da gravi patologie non ricevessero solo assistenza, ma avessero pieno accesso alle cure necessarie per la loro salute.

Omaggio a Zaira Spreafico: un incontro per ricordarne l’eredità

L’iniziativa rientra nella rassegna “Non solo 8 marzo”, promossa dal Comune di Mandello e dall’Assessorato alle Pari Opportunità, un’occasione per riflettere sulle conquiste delle donne nella storia e sulle sfide ancora aperte nella lotta contro le discriminazioni sociali e politiche.

L’incontro, intitolato "Zaira, il carisma di una donna", celebrerà il prezioso operato della storica Presidente de La Nostra Famiglia, il cui impegno ha contribuito alla nascita a Mandello di una Residenza Sanitario Assistenziale per Persone con Disabilità (RSD) e di un Centro di Riabilitazione Ambulatoriale.

Un’eredità di impegno e determinazione

“Zaira Spreafico è stata un punto di riferimento fondamentale per tante famiglie e persone con disabilità, garantendo loro una voce e il riconoscimento della loro dignità”, racconta Carla Andreotti, Piccola Apostola della Carità che ha lavorato a stretto contatto con lei. “Per le istituzioni e i politici fu un’interlocutrice instancabile e, a volte, scomoda, perché metteva in luce le esigenze di chi era più svantaggiato, richiamando la comunità civile alle proprie responsabilità. Per il beato Luigi Monza, fondatore dell’Istituto Secolare e de La Nostra Famiglia, fu una collaboratrice preziosa, capace di guidare con coraggio e visione un’opera destinata a espandersi ben oltre i confini nazionali. Anche la sede di Mandello deve la sua esistenza alla generosità di Zaira, che grazie all’eredità della famiglia Monti ha reso possibile la realizzazione di questa struttura.”

Il programma dell’evento

L’appuntamento si terrà alle 18:00 presso la Sala del Consiglio e vedrà la partecipazione di:

Carla Andreotti , che approfondirà il percorso di vita e l’impegno di Zaira Spreafico;

Domenico Galbiati , con un intervento sul suo straordinario carisma;

Alessia Fumagalli, che parlerà dell'eredità lasciata da Zaira nel mondo della scuola e dell'educazione.

Un’occasione per ricordare una donna che ha segnato la storia dell’inclusione e dell’assistenza in Italia, lasciando un segno profondo nella comunità.