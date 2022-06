Occhio al caldo, tantissimi i malori in montagna in questi giorni

Numerosi malori in montagna, anche nel Lecchese, negli ultimi giorni. Il Soccorso Alpino e speleologico lombardo lancia l'appello: "Fate attenzione e capite se la preparazione fisica è sufficiente, oltre a portare sempre con voi acqua abbondante per idratarsi e un cappello per riparare la testa".

Malori in montagna, siate prudenti

Sono davvero numerosi gli escursionisti che in questi giorni di grande caldo sono stati colpiti da malori sui monti, richiedendo l'intervento degli uomini del Soccorso Alpino. "Nelle ultime ore ci sono stati diversi allertamenti per persone che hanno avuto un malore mentre erano in montagna: in molti casi, il malessere era determinato dalle condizioni ambientali, come le temperature alte, l’esposizione continua al sole oppure la semplice fatica fisica - si legge nella nota diffusa dall'ufficio comunicazione del Soccorso alpino e speleologico lombardo - È meglio fare attenzione e capire se la preparazione fisica è sufficiente, oltre a portare sempre con sé acqua abbondante per idratarsi e un cappello per riparare la testa; consultate il vostro medico se avete qualche dubbio, saprà dare le indicazioni corrette per valutare se fare una bella camminata in montagna oppure se rinunciare o riconsiderare il percorso, in base alle proprie possibilità.