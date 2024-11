Obbligo di dimora nel lecchese, ma è a spasso in Brianza. Nella mattinata di mercoledì 13 novembre 2024, i Carabinieri della Stazione di Villasanta hanno infatti arrestato in flagranza di reato un cittadino di origine macedone, colto nella flagranza del reato di violazione delle norme inerenti la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., alle quali era sottoposto dallo scorso mese di ottobre e che lo obbligavano a dimorare nel Comune di residenza in provincia di Lecco.

Come riportano i colleghi di Primamonza.it o militari, impegnati nel servizio di istituto, giunti in prossimità del centro brianzolo hanno proceduto al controllo del 27enne che si trovava all’esterno di un’autovettura, poi risultata essere nella sua disponibilità. L’accertamento presso la banca dati interforze ha permesso di stabilire che l’uomo, noto alle forze dell’ordine, era destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emesso da parte del Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, che lo obbligava a soggiornare nel comune di residenza, salvo dover comunicare in anticipo eventuali spostamenti,

Il 27enne è stato dichiarato in stato di arresto e ha atteso presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Monza l’udienza con rito direttissimo tenutasi nella mattinata di ieri, giovedì 14 novembre, presso il Tribunale del capoluogo, nel corso della quale il Giudice ha stabilito che in attesa di giudizio fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nella provincia di Lecco.