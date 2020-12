Nuovo punto tamponi rapidi per tutti i lecchesi

Tamponi rapidi per tutti, residenti e non residenti, con tariffe agevolate per i cittadini di Calco over 75 e portatori di handicap. E’ in programma per mercoledì 9 dicembre 2020, dalle 8.30 alle 12 la prima data dei test rapidi che l’Amministrazione comunale di Calco ha organizzato nel parcheggio del palazzetto dello sport in via Trieste. Gli altri due appuntamenti sono previsti per venerdì 11 dicembre dalle 12 alle 16 e per sabato 12 dicembre dalle 9 alle 13.

Tamponi rapidi per tutti

La prima data, ovvero quella di mercoledì, come ha confermato il sindaco Stefano Motta durante il suo video su Facebook di ieri, è già esaurita. E’ possibile prenotarsi per le altre chiamando il numero 328/5651347 oppure scrivendo all’indirizzo mail tamponi.cob.calco@gmail.com. I portatori di handicap dovranno inviare una mail anche a calcocovid19@gmail.com per l’accreditamento. “E’ possibile siano individuate altre date nella settimana successiva” ha precisato Motta, consapevole che il punto tamponi possa essere preso d’assalto soprattutto con l’avvicinarsi del tanto agognato passaggio in zona gialla che dovrebbe avvenire nel prossimo fine settimana.

Come funziona il test

Il test avverrà in modalità drive-through. “Il cittadino, una volta prenotato, riceverà per email della documentazione informativa sulle misure di quarantena e d’isolamento, della documentazione relativa ai dati anagrafici che dovrà compilare e un consenso da firmare e portare al momento dell’appuntamento – ha spiegato il consigliere delegato ai Servizi socio-sanitari territoriali Filippo Maria Anghilieri – Il tampone verrà effettuato direttamente al volante e, sempre in auto, parcheggiato, il cittadino attenderà l’esito del test che arriverà nel giro di 10-15 minuti. Sul luogo ci sarà inoltre un medico a garanzia della qualità del servizio”.