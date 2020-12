Nel primo giorno di attivazione del servizio, ovvero ieri, mercoledì 9 dicembre 2020, sono state ben quaranta le persone che ne hanno usufruito. Stiamo parlando del punto tamponi a Calco, ovvero la postazione per l’esecuzione di test rapidi che l’Amministrazione comunale ha organizzato nel parcheggio del palazzetto dello sport in via Trieste. Proprio per questo motivo sono state previste nuove date di apertura.

Nuove date di apertura del punto tamponi a Calco

In particolare il punto tampone sarà accessibile anche mercoledì 16 dicembre dalle 9 alle 13 e, sempre negli setti orari, sabato 19 e mercoledì 23 dicembre 2020.

E’ possibile prenotarsi per le altre chiamando il numero 328/5651347 oppure scrivendo all’indirizzo mail tamponi.cob.calco@gmail.com. I portatori di handicap dovranno inviare una mail anche a calcocovid19@gmail.com per l’accreditamento.

Come funziona il test

Il test avverrà in modalità drive-through. “Il cittadino, una volta prenotato, riceverà per email della documentazione informativa sulle misure di quarantena e d’isolamento, della documentazione relativa ai dati anagrafici che dovrà compilare e un consenso da firmare e portare al momento dell’appuntamento – ha spiegato il consigliere delegato ai Servizi socio-sanitari territoriali Filippo Maria Anghilieri – Il tampone verrà effettuato direttamente al volante e, sempre in auto, parcheggiato, il cittadino attenderà l’esito del test che arriverà nel giro di 10-15 minuti. Sul luogo ci sarà inoltre un medico a garanzia della qualità del servizio”.