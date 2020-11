Nuove classi in quarantena e dopo la positività di un bimbo il parroco chiude l’asilo.

LEGGI ANCHE Covid a scuola: oltre 18mila contagi in Lombardia. 300 classi in quarantena da settembre in provincia di Lecco

Nuove classi in quarantena

In isolamento, come si legge nella circolare pubblicata ieri dalla scuola, sono “finiti” i bimbi di una classe della primaria Santo Stefano di Lecco e anche quelli di una sezione della scuola d’Infanzia sempre Santo Stefano. L’altro giorno invece lo stesso provvedimento è scattato per una calasse della primaria di Garlate

Dopo la positività di un bimbo il parroco chiude l’asilo

C’è anche una silo chiuso per Covid, ma nessun allarmismo. E’ accaduto a Colle Brianza, dove ieri, giovedì 12 novembre 2020, il parroco don Alberto Pirovano ha optato per una soluzione prudente nonostante l’alunno non fosse presente alla scuola dell’infanzia. A comunicare l’accaduto è stato il sindaco Tiziana Galbusera. “Don Alberto ha chiuso a scopo preventivo la scuola materna Cardinal Schuste ra seguito della segnalazione della positività al Covid di un alunno – ha spiegato il primo cittadino in serata – Dopo i doverosi contatti con Ats Brianza la stessa ha comunicato di non dover emettere nessun provvedimento di quarantena per la classe, in quanto il bimbo interessato non era presente a scuola da oltre 48 ore prima dell’esordio dei sintomi, prima dell’effettuazione del tampone”. L’asilo rimarrà comunque chiuso nella giornata di oggi, venerdì, e ovviamente durante il fine settimana. Riaprirà invece regolarmente lunedì 16 novembre 2020.

“Drive through” personale scolastico

Proprio per gli studenti e per il personale scolastico da oggi, venerdì 13 novembre 2020 è attivo il nuovo punto tamponi con l’impiego di test rapidi (rapid diagnostic test Ag-RDTs – tampone nasofaringeo) per la diagnostica covid-19 allestito da ATS Brianza in collaborazione con il Comune di Lecco e con l’Areonautica militare presso l’area di parcheggio antistante il centro sportivo Al Bione, in via Bruno Buozzi 11 (clicca qui per tutte le informazioni)