Nuova temporanea chiusura del Ponte di Paderno

La Strada Provinciale 54 in corrispondenza del Ponte di Paderno verrà chiusa al traffico nella notte dell’8 maggio. A renderlo noto è un’ordinanza della Provincia di Lecco (trasmessa anche alla Provincia di Bergamo) pubblicata oggi, 5 maggio 2020, sul sito dell’ente.

Ponte di Paderno chiuso per lavori notturni

Il documento, in particolare, afferma che la chiusura totale al transito della strada provinciale 54 in corrispondenza del ponte San Michele (sul fiume Adda tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda) è prevista per l’orario notturno che va da mezzanotte alle 4.30 di venerdì 8 maggio 2020. Il provvedimento ha lo scopo di rendere possibile lo svolgimento di una serie di lavori di carico/scarico delle attrezzature da ponteggio.