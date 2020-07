Nuova chiusura del Ponte di Paderno. Ma a che punto sono i lavori al San Michele?

Nuova chiusura del Ponte di Paderno: la Provincia di Lecco ha infatti emanato una apposita ordinanza per chiusura totale al transito in orario notturno della strada provinciale 54 in corrispondenza del ponte San Michele sul fiume Adda tra Paderno d’Adda e Calusco d’Adda per lavori di Rete ferroviaria italiana.

Leggi l’ordinanza

Nuova chiusura del Ponte di Paderno

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di pulizia/lubrificazione degli appoggi della travata reticolare dell’impalcato. Stop alle auto per due notti quindi tra le 22 e le 6 del mattino, nei giorni 29 e 30 luglio e 3 e 4 agosto.

LEGGI ANCHE L’ipotesi dei due nuovi ponti sull’Adda prende corpo LE FOTO

Ma a che punto sono i lavori al ponte?

Ad oggi, secondo l’ultimo aggiornamento di Rfi, che risale a pochi giorni fa, sono stati “ultimati i lavori per il montaggio del ponteggio sulla campata quattro. Sulla stessa campata sono terminate le operazioni di rinforzo strutturale ed è in corso la sabbiatura. Sulla campata cinque è stata completata la verniciatura ed è in corso lo smontaggio del ponteggio. Continuano poi le opere di lubrificazione degli appoggi del ponte”.