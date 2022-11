Notte di Halloween tra botte, alcol ed eccessi

Una notte di Halloween tra botte, alcol con forze dell'ordine e sanitari chiamati a compiere diversi interventi per soccorrere giovani e giovanissimi. Quella tra il 31 ottobre e il primo novembre 2022 è stata una notte di eccessi nel Lecchese.

Le prime sirene delle ambulanze sono risuonate intorno all'una e mezza a Cesana Brianza dove un 18enne è rimasto vittima di una aggressione. E' accaduto in via Alcide de Gasperi, nei pressi dell'ex storico ristorante Il Riposo divenuto oggi un ristorante etnico. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini che hanno preso in cura il giovanissimo e lo hanno trasportato all'ospedale di Erba, fortunatamente non in gravi condizioni. Im merito alla vicenda indagano i Carabinieri.

Carabinieri allertati anche intorno alle 2 e mezza di questa notte per un malore che ha colto una ragazzina di 18 anni. E' successo a Brivio, in un locale di via Fossa Castello. Sul posto la Centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato i volontari del Soccorso di Calolzio. Ai sanitari è bastato poco per capire che la giovanissima, che presentava i sintomi di una intossicazione etilica, aveva alzato troppo il gomito. Stabilizzata è stata poi trasportata, anche lei in condizioni non gravi, all'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

Più serie le condizioni dei due giovani, una ragazzo di 21anni e una ragazza di 22 coinvolti in un'aggressione, probabilmente sfociata al termine di una rissa, avvenuta all'alba in Valsassina, a Barzio, in via Fornace Merlo, poco distante dalla sede della Comunità Montana. Soccorsi intorno alle 5.20 di questa mattina dai volontari della Croce Rossa di Balisio, sono finiti in ospedale a Lecco: la 22enne ha riportato un trauma al polso mentre il 21enne un trauma cranico con un ferita lacero contusa. Il giovane è stato trasferito in codice giallo. Le sue condizioni, seppur serie non sono critiche. Anche in questo caso le indagini per chiarire quanto accaduto sono affidate ai Carabinieri.