Non si fermano le truffe agli anziani nel Lecchese: le indicazioni dei Carabinieri

Continuano a verificarsi nel territorio della Provincia di Lecco, in particolare nei comuni di Abbadia Lariana, Mandello del Lario e Lierna, alcune truffe in danno di persone anziane da parte di persone qualificatesi come Carabinieri/Avvocati e/o dipendenti di Enti che forniscono servizi di pubblica utilità (luce, acqua, gas, etc.).

In particolare nei giorni 1° e 2 luglio, ignare vittime sono state contattate via telefono da truffatori che, riferendo di arresti/denunce o incidenti stradali occorsi in danno di loro congiunti prossimi, hanno richiesto del denaro per evitare ulteriori più gravi conseguenze.

Pertanto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, invitano nuovamente la cittadinanza, con particolare riferimento alla fasce più deboli della popolazione a: