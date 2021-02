Non risponde da giorni, lo trovano morto in casa

Non rispondeva da giorni e, preoccupati, i conoscenti questa mattina hanno chiamato i soccorsi. Vigili del fuoco, Polizia Locale e personale sanitario lo hanno però trovato morto in casa. La tragedia è avvenuta in via Monza a Cernusco Lombardone, al confine con Osnago.

Trovato morto in casa a Cernusco

Maxi spiegamento di mezzi nella mattinata di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, in via Monza a Cernusco Lombardone. Un uomo, residente nella palazzina del lavasecco, pare non si vedesse in giro da giorni e quando anche un’amica questa mattina ha affermato di non riuscire a contattarlo è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti Vigili del fuoco, Polizia Locale e autoambulanza. E’ stato necessario forzare la porta dell’appartamento e una volta all’interno i soccorritori hanno trovato il padrone di casa privo di vita. Al momento l’identità della vittima non è nota.

Articolo in aggiornamento