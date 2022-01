Dolore

La tragedia si è consumata nella serata di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022 a Sartirana

Non risponde al figlio, trovato morto in casa. La tragedia si è consumata nella serata di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022 a Merate.

Non risponde al figlio, trovato morto in casa

Saranno i Carabinieri della Compagnia di Merate a chiarire i contorni di quanto accaduto in un appartamento situato all'interno della palazzina al civico 22 di piazza San Pietro nel rione meratese di Sartirana.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto all'interno dello stabile è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. A dare l'allarme, mobilitando la macchina dei soccorsi, sarebbe stato il figlio dell'uomo che, non riuscendo a mettersi in contatto con il genitore, avrebbe chiesto aiuto.

Sul posto come detto si sono portati i militari e i Vigili del fuoco. Una volta in casa la macabra scoperta. A causare la morte potrebbe essere stato un malore ma come detto saranno le indagini delle forze dell'ordine a chiarire i contorni del dramma.