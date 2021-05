Non ce l’ha fatta il motociclista caduto questa mattina lungo la SP58

Non ce l’ha fatta Mirco Fumagalli, il motociclista protagonista del gravissimo incidente accaduto questa mattina lungo la SP58 a Santa Maria Hoè. Articolo ripreso dai colleghi di primamerate.

A causa del gravissimo incidente avvenuto questa mattina nel Comune di Santa Maria Hoè, il centauro Mirco Fumagalli, 25enne di Verderio, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportante dovute del forte impatto contro l’asfalto. Il ragazzo si trovava in sella alla sua moto assieme alla fidanzata Cinzia, 24enne di Meda, quando la moto ha perso aderenza ed è finita a terra, portando con sé i due giovani. Mirco, purtroppo, nonostante gli innumerevoli tentativi dei medici, è morto.

Cause ancora al vaglio

Restano ancora al vaglio le cause che hanno potuto portare a questo terribile incidente che ha causato la morte di un giovane ragazzo di soli 25 anni. Tuttavia, stando alle prime informazioni, pare che si sia trattato di una caduta accidentale senza il coinvolgimento di altri veicoli. Per quanto riguarda la fidanzata, le sue condizioni sono fortunatamente meno gravi e, in evidente stato si shock, resta ricoverata al Mandic di Merate.