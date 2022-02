Lecco - Airuno

Una cerimonia privata, un momento di addio ad un piccolo angelo volato in cielo solo due giorni dopo essere venuto al mondo. Verranno celebrati venerdì 25 febbraio 2022 alle 11, i funerali del piccolo Matteo Riccardo, il neonato morto al Manzoni il 9 febbraio.

Neonato morto al Manzoni: venerdì l'addio al piccolo Matteo Riccardo

La famiglia, residente ad Airuno, ha ricevuto dalla magistratura il nullaosta per la sepoltura e ha potuto quindi fissare la data delle esequie. Sulla tragedia la Procura di Lecco ha aperto una inchiesta dopo che la famiglia ha presentato un esposto. Un atto non tanti di accusa, ma una disperata richiesta di chiarimento per capire perchè il piccolo sia morto.

Il bimbo, come detto era nato all'ospedale di Lecco il 7 febbraio con un taglio cesareo eseguito d’urgenza per improvvise complicanze insorte nella fase terminale della gravidanza e subito dopo la nascita era stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva neonatale. Lì, nonostante le cure e l'impegno dei medici il piccolo aveva chiuso gli occhi per sempre.

Dopo la presentazione dell'esposto la Squadra Mobile di Lecco, a cui l Procura aveva affidato l’indagine, aveva sequestrare le cartelle cliniche e il referto con la dichiarazione del decesso. Non solo ma, come da prassi in una tragedia del genere era stato disposto l'esame autoptico. Proprio a seguito dell'esecuzione dell'autopsia è stato concesso il nullaosta per la sepoltura.